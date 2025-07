La loro bandiera col teschio è detta Jolly Roger nei cruciverba: la soluzione è Pirati

PIRATI

Curiosità e Significato di Pirati

Vuoi sapere di più su Pirati? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Pirati.

Perché la soluzione è Pirati? I pirati sono noti per la loro bandiera nera con il teschio e le ossa incrociate, chiamata Jolly Roger. Questo simbolo rappresenta il loro spirito avventuroso e spavaldo, spesso utilizzato per intimidire le vittime. La figura dei pirati affascina ancora oggi, simbolo di libertà e ribellione sui mari. Un’icona che ha attraversato secoli e storie di mare.

Come si scrive la soluzione Pirati

Non riesci a risolvere la definizione "La loro bandiera col teschio è detta Jolly Roger"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

I Imola

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

