La culla di molte civiltà

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La culla di molte civiltà' è 'Asia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASIA

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Perché la soluzione è Asia? Asia è considerata la culla di molte civiltà antiche, grazie alla sua lunga storia di insediamenti umani e sviluppi culturali. Qui sono nate le prime grandi civiltà come quella mesopotamica, indiana e cinese, che hanno influenzato profondamente il mondo. La varietà di paesaggi, culture e religioni presenti in questa regione testimonia la sua importanza storica e culturale. La ricchezza di tradizioni e innovazioni rende Asia un punto di riferimento fondamentale per la comprensione della storia dell'umanità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La culla di molte civiltà". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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La culla di molte civiltà nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Asia

In presenza della definizione "La culla di molte civiltà", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La culla di molte civiltà" conferma che la soluzione 'Asia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Asia

A Ancona S Savona I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La culla di molte civiltà" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Asia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: È al di là dei monti UraliL abitano Cinesi e IndianiLa terra di Buddha e ConfucioRegione del Medio Oriente culla di antiche civiltàCulla di antiche civiltàÈ stata la culla di un antica civiltàFu culla di grandi civiltàLa culla della civiltà occidentale