Così è chiamato il merluzzo salato e fatto essiccare

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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BACCALÀ

Perchè la soluzione è Baccalà? Il baccalà è un pesce che viene salato e poi essiccato, diventando così un ingrediente molto apprezzato in diverse cucine. La sua preparazione richiede pazienza, ma il risultato è un prodotto versatile, perfetto per piatti tradizionali e ricette creative. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Così è chiamato il merluzzo salato e fatto essiccare
  • Risposta: BACCALÀ
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    BCAÀ
  • Inizia con: B
  • Finisce con: À
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Così è chiamato il merluzzo salato e fatto essiccare: risposta da 7 lettere

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