Così è chiamato il merluzzo salato e fatto essiccare

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Così è chiamato il merluzzo salato e fatto essiccare' è 'Baccalà'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

B A C C A L À

Perchè la soluzione è Baccalà? Il baccalà è un pesce che viene salato e poi essiccato, diventando così un ingrediente molto apprezzato in diverse cucine. La sua preparazione richiede pazienza, ma il risultato è un prodotto versatile, perfetto per piatti tradizionali e ricette creative. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Così è chiamato il merluzzo salato e fatto essiccare

Così è chiamato il merluzzo salato e fatto essiccare Risposta: BACCALÀ

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: B C A À

Inizia con: B

B Finisce con: À

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Così è chiamato il merluzzo salato e fatto essiccare: risposta da 7 lettere

In presenza della definizione "Così è chiamato il merluzzo salato e fatto essiccare", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Baccalà. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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