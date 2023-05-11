Così è chiamato il merluzzo salato e fatto essiccare
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Perchè la soluzione è Baccalà? Il baccalà è un pesce che viene salato e poi essiccato, diventando così un ingrediente molto apprezzato in diverse cucine. La sua preparazione richiede pazienza, ma il risultato è un prodotto versatile, perfetto per piatti tradizionali e ricette creative. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Così è chiamato il merluzzo salato e fatto essiccare
- Risposta: BACCALÀ
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: BCAÀ
- Inizia con: B
- Finisce con: À
Così è chiamato il merluzzo salato e fatto essiccare: risposta da 7 lettere
In presenza della definizione "Così è chiamato il merluzzo salato e fatto essiccare", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Baccalà. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.