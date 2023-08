Così è anche chiamato il greco moderno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è anche chiamato il greco moderno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NEOGRECO

Significato/Curiosita : Cosi e anche chiamato il greco moderno

La eta è traslitterata come <e> con il segno diacritico del macron anche per i testi nati in greco moderno. d'altra parte, il dittongo <e> è pronunciato... Korinthios, grammatica del neogreco. fonetica e morfologia, cosenza, edizioni brenner, 1990 gianni korinthios, sintassi del neogreco, cosenza, edizioni brenner... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

