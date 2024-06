È simile allo stoccafisso

: Il baccalà è il merluzzo salato. In Veneto, tuttavia, e nell'area della dominazione veneziana lo stoccafisso assume il nome di baccalà, tanto che il baccalà alla vicentina è in effetti preparato con lo stoccafisso. Come da decreto ministeriale italiano, il termine baccalà si riferisce unicamente al merluzzo nordico grigio (Gadus macrocephalus) preparato per la conservazione tramite salagione e stagionamento, e non va confuso con lo stoccafisso ovvero merluzzo nordico bianco (Gadus morhua) preparato per la conservazione tramite essiccazione, senza l'uso del sale.

Tedesco Stockfisch . baccalà, stoccafisso.