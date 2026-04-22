Era un lago salato tra l Uzbekistan e il Kazakistan

Home / Soluzioni Cruciverba / Era un lago salato tra l Uzbekistan e il Kazakistan

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Era un lago salato tra l Uzbekistan e il Kazakistan' è 'Aral'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARAL

Perché la soluzione è Aral? L'Aral è un vasto lago salato situato tra l'Uzbekistan e il Kazakistan, famoso per la sua estensione e per il suo ruolo storico come importante risorsa idrica e commerciale nella regione. Nel corso degli anni, l'uso intensivo delle acque dei fiumi che alimentano il lago ha portato a un progressivo isolamento e riduzione delle sue dimensioni. Questa trasformazione ha avuto conseguenze ecologiche e socio-economiche significative per le popolazioni locali, rendendo evidente l'impatto delle attività umane sull'ambiente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Era un lago salato tra l Uzbekistan e il Kazakistan". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Era un lago salato tra l Uzbekistan e il Kazakistan nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Aral

Se la definizione "Era un lago salato tra l Uzbekistan e il Kazakistan" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Era un lago salato tra l Uzbekistan e il Kazakistan" conferma che la soluzione 'Aral' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Aral

A Ancona R Roma A Ancona L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Era un lago salato tra l Uzbekistan e il Kazakistan" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aral' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un marchio dei distributori di benzina tedeschiMarchio d una benzina tedescaUn lago asiaticoLago al confine tra il Kazakistan e l UzbekistanEra un vasto lago salatoEra un vasto lago salato asiaticoLago asiatico che era ricco di salmoniUn lago salato la cui superficie è in continua diminuzione