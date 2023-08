Così era simpaticamente chiamato Sordi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così era simpaticamente chiamato Sordi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALBERTONE

Significato/Curiosita : Cosi era simpaticamente chiamato sordi

Cosa mi tocca sentire! macché. (ma) nient'affatto. si dicono anche simpaticamente. mantenere le distanze rifiutarsi di entrare in confidenza con qualcuno... Disambiguazione – se stai cercando il generale italiano, vedi matteo albertone. albertone (fat albert and the cosby kids) è una serie televisiva a cartoni...