Contie­ne i visceri nei cruciverba: la soluzione è Ventre

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Contie­ne i visceri' è 'Ventre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VENTRE

Curiosità e Significato di "Ventre"

La soluzione Ventre di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ventre per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ventre? La soluzione VENTRE si riferisce alla parte del corpo umano che contiene gli organi interni, comunemente conosciuti come visceri; dunque, il ventre è la cavità addominale dove si trovano stomaco, intestini e altri organi.

Come si scrive la soluzione: Ventre

Hai davanti la definizione "Contie­ne i visceri" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

E Empoli

N Napoli

T Torino

R Roma

E Empoli

