Più è capace e più si mangia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Più è capace e più si mangia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VENTRE

Significato/Curiosita : Piu e capace e piu si mangia

Preda, la caccia senza pietà e la insegue dovunque essa si trovi. in una storia a fumetti canonica si scopre che è perfino capace di imprigionare nel proprio... Maria rachele ventre, nota come mariele ventre (bologna, 16 luglio 1939 – bologna, 16 dicembre 1995), è stata una direttrice di coro italiana. fu la fondatrice... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

