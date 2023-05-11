I collegiali dei calciatori
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I collegiali dei calciatori' è 'Ritiri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: I collegiali dei calciatori
- Risposta: RITIRI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: RTI
- Inizia con: R
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Ritiri? I ritiri dei calciatori sono momenti di concentrazione e preparazione, dove la squadra si riunisce per allenarsi e rafforzare il legame. Durante queste occasioni, i giocatori condividono esperienze e strategie, creando un ambiente ideale per migliorare le proprie performance. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
I collegiali dei calciatori: risposta da 6 lettere
La definizione "I collegiali dei calciatori" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Ritiri. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.