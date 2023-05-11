I collegiali dei calciatori

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I collegiali dei calciatori' è 'Ritiri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R I T I R I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: I collegiali dei calciatori

I collegiali dei calciatori Risposta: RITIRI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: R T I

Inizia con: R

R Finisce con: I

Perchè la soluzione è Ritiri? I ritiri dei calciatori sono momenti di concentrazione e preparazione, dove la squadra si riunisce per allenarsi e rafforzare il legame. Durante queste occasioni, i giocatori condividono esperienze e strategie, creando un ambiente ideale per migliorare le proprie performance. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I collegiali dei calciatori: risposta da 6 lettere

La definizione "I collegiali dei calciatori" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Ritiri. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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