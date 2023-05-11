I collegiali dei calciatori

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I collegiali dei calciatori' è 'Ritiri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RITIRI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: I collegiali dei calciatori
  • Risposta: RITIRI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    RTI
  • Inizia con: R
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Ritiri? I ritiri dei calciatori sono momenti di concentrazione e preparazione, dove la squadra si riunisce per allenarsi e rafforzare il legame. Durante queste occasioni, i giocatori condividono esperienze e strategie, creando un ambiente ideale per migliorare le proprie performance. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I collegiali dei calciatori: risposta da 6 lettere

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