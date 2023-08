I collegiali sono riservati ai calciatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I collegiali sono riservati ai calciatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RITIRI

Significato/Curiosita : I collegiali sono riservati ai calciatori

Dell'imminente sfida, ricevette la garanzia che i calciatori felsinei avrebbero usufruito del comodo spogliatoio riservato alla squadra di casa anziché di quello... Una speciale indulgenza per i fedeli che partecipano a ritiri spirituali mensili. durante i ritiri spirituali, favoriti dalle meditazioni, dalla lettura... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : I collegiali sono riservati ai calciatori : collegiali; sono; riservati; calciatori; Le mense dei collegiali ; Dormitorio per collegiali ; I collegiali dei calciatori; Lo sono gli anni più lunghi; sono sovrapposti nel muro; sono accurate nelle case di pregio; Lo sono metà dei numeri; sono primi e secondi; La striscia nera sui documenti riservati lat; Tenere dei documenti riservati ; Settori riservati ai tifosi; I riservati tengono alla propria; riservati ... o racchiusi; L avvicendamento dei calciatori ; I calciatori in campo; Un gruppo di calciatori ; Chiamati a partecipare come i calciatori ; Un verbo da calciatori ;

Cerca altre Definizioni