Calciatori specialisti dagli 11 metri

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Calciatori specialisti dagli 11 metri' è 'Rigoristi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIGORISTI

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Perché la soluzione è Rigoristi? I rigorsiti sono calciatori che dimostrano grande abilità nel trasformare i rigori, una situazione di grande pressione durante le partite. La loro competenza si manifesta nella precisione e nella freddezza con cui colpiscono il pallone, spesso decidendo l'esito di una partita importante. Questi atleti possiedono una forte concentrazione e un controllo impeccabile, elementi fondamentali per superare la paura e mantenere la calma sotto stress. La loro capacità distintiva li rende elementi chiave nelle squadre di calcio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Calciatori specialisti dagli 11 metri". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Calciatori specialisti dagli 11 metri nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Rigoristi

La definizione "Calciatori specialisti dagli 11 metri" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Calciatori specialisti dagli 11 metri" conferma che la soluzione 'Rigoristi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Rigoristi

R Roma I Imola G Genova O Otranto R Roma I Imola S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Calciatori specialisti dagli 11 metri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rigoristi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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