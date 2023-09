È stato considerato uno dei migliori calciatori di tutti i tempi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È stato considerato uno dei migliori calciatori di tutti i tempi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PELÈ

Significato/Curiosita : E stato considerato uno dei migliori calciatori di tutti i tempi

Calciatori di tutti i tempi pubblicato dalla rivista britannica world soccer nel 1999. (.php?title.php?title) elenco dei 100 migliori calciatori di tutti i tempi pubblicato... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pelé (disambigua). pelé, pseudonimo di edson arantes do nascimento (três corações, 23 ottobre... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

