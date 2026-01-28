Le collegiali d una volta

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le collegiali d una volta' è 'Educand E'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EDUCAND E

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le collegiali d una volta" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le collegiali d una volta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Educand E? Gli educandi di una volta erano ragazzi che ricevevano un'istruzione tradizionale in scuole o istituti, spesso seguendo metodi più rigidi e formali rispetto ad oggi. Questi giovani imparavano attraverso lezioni frontali, esercizi e regole stabilite, con un'attenzione particolare alla disciplina e al rispetto delle autorità. La loro formazione rappresentava un passaggio fondamentale nel percorso di crescita e formazione personale, contribuendo a trasmettere valori e conoscenze fondamentali per la società.

Per risolvere la definizione "Le collegiali d una volta", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le collegiali d una volta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Educand E:

E Empoli D Domodossola U Udine C Como A Ancona N Napoli D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le collegiali d una volta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

