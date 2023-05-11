Collasso cardiaco

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Collasso cardiaco' è 'Sincope'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SINCOPE

Perchè la soluzione è Sincope? Il collasso cardiaco si verifica quando il cuore non riesce a pompare sangue in modo efficace, causando una diminuzione dell'apporto di ossigeno agli organi. Questo può portare a svenimenti improvvisi, noti come sincope, che spesso sono il primo segnale di problemi cardiaci. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Collasso cardiaco
  • Risposta: SINCOPE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SCOE
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E
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Collasso cardiaco: risposta da 7 lettere

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