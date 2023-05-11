Collasso cardiaco
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Collasso cardiaco' è 'Sincope'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Sincope? Il collasso cardiaco si verifica quando il cuore non riesce a pompare sangue in modo efficace, causando una diminuzione dell'apporto di ossigeno agli organi. Questo può portare a svenimenti improvvisi, noti come sincope, che spesso sono il primo segnale di problemi cardiaci. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Collasso cardiaco
- Risposta: SINCOPE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SCOE
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Collasso cardiaco: risposta da 7 lettere
Se la definizione "Collasso cardiaco" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Sincope. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.