Collasso cardiaco

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Collasso cardiaco' è 'Sincope'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S I N C O P E

Perchè la soluzione è Sincope? Il collasso cardiaco si verifica quando il cuore non riesce a pompare sangue in modo efficace, causando una diminuzione dell'apporto di ossigeno agli organi. Questo può portare a svenimenti improvvisi, noti come sincope, che spesso sono il primo segnale di problemi cardiaci. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Collasso cardiaco

Collasso cardiaco Risposta: SINCOPE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S C O E

Inizia con: S

S Finisce con: E

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Collasso cardiaco: risposta da 7 lettere

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