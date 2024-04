La definizione e la soluzione di 7 lettere: Irregolarità del battito cardiaco. ARITMIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Aritmia è un sostantivo composto di a privativa (in greco antico ) e -ritmia (da ritmo in greco antico µ) che può corrispondere al significato di mancanza di ritmo. Per aritmia si intende una condizione clinica nella quale viene a mancare la normale frequenza o la regolarità del ritmo cardiaco, ovvero è alterata la fisiologica sequenza di attivazione atrio-ventricolare. Un ritmo è regolare quando la distanza fra i battiti consecutivi non supera i 160 msec; ci si riferisce ad una frequenza normale, nell'adulto a riposo, con una variazione dai 60 ai 100 battiti/min; si parla di una conduzione normale quando all'ECG l'onda P è ...

aritmia ( approfondimento) f sing

mancanza di ritmo (medicina) alterazione del normale ritmo cardiaco, che differisce dalla simile alloritmia per l'irregolarità e la non continuità

Sillabazione

a | ri | tmì | a

Etimologia / Derivazione

formato da a- e ritmo

Sinonimi

(medicina) scompenso

Parole derivate