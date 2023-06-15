Quello cardiaco è la frequenza delle pulsazioni

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quello cardiaco è la frequenza delle pulsazioni' è 'Ritmo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RITMO

Perché la soluzione è Ritmo? Il ritmo rappresenta la cadenza regolare o irregolare delle pulsazioni del cuore, indicando come il battito si distribuisce nel tempo. La frequenza cardiaca, ovvero il numero di pulsazioni al minuto, contribuisce a determinare la qualità del ritmo. Un ritmo normale e stabile è essenziale per un corretto funzionamento dell'organismo, mentre alterazioni possono segnalare problemi di salute. La comprensione del ritmo aiuta a valutare lo stato cardiovascolare e a intervenire tempestivamente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quello cardiaco è la frequenza delle pulsazioni". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Quello cardiaco è la frequenza delle pulsazioni nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ritmo

La definizione "Quello cardiaco è la frequenza delle pulsazioni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quello cardiaco è la frequenza delle pulsazioni" conferma che la soluzione 'Ritmo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ritmo

R Roma I Imola T Torino M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quello cardiaco è la frequenza delle pulsazioni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ritmo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Differenzia i vari balliMovimento cadenzatoBisogna seguirlo ballandoal secondo: misura di frequenza in radiotecnicaCollasso cardiacoSigla che indica il massaggio cardiacoPuò essere psicotico ormonale cardiacoDalla frequenza discontinua