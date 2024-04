La Soluzione ♚ Un battito che altera il ritmo cardiaco La definizione e la soluzione di 12 lettere: Un battito che altera il ritmo cardiaco. EXTRASISTOLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un battito che altera il ritmo cardiaco: L'extrasistole è un battito cardiaco prematuro, ossia un evento elettrico del muscolo cardiaco che avviene prima del previsto, alterando la successione regolare dei battiti nel ritmo sinusale. L'impulso nasce quasi sempre in sedi diverse (dette ectopiche) dal nodo seno-atriale, che è il luogo d'origine fisiologica dell'attività elettrica del cuore. Le extrasistoli possono essere singole, cioè isolate, vale a dire comparire in maniera sporadica, oppure avere una cadenza regolare, ossia dopo ogni battito sinusale (extrasistoli bigemine) o dopo ogni due battiti sinusali (extrasistoli trigemine), possono sennò presentarsi anche sotto forma di ... Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: L'extrasistole è un battito cardiaco prematuro, ossia un evento elettrico del muscolo cardiaco che avviene prima del previsto, alterando la successione regolare dei battiti nel ritmo sinusale. L'impulso nasce quasi sempre in sedi diverse (dette ectopiche) dal nodo seno-atriale, che è il luogo d'origine fisiologica dell'attività elettrica del cuore. Le extrasistoli possono essere singole, cioè isolate, vale a dire comparire in maniera sporadica, oppure avere una cadenza regolare, ossia dopo ogni battito sinusale (extrasistoli bigemine) o dopo ogni due battiti sinusali (extrasistoli trigemine), possono sennò presentarsi anche sotto forma di ... extrasistole ( approfondimento) f sing (pl.: extrasistoli) (medicina) contrazione rapida e prematura del cuore Sillabazione ex | tra | sì | sto | le Pronuncia IPA: /ekstra'sistole/ Etimologia / Derivazione deriva da extra- e sistole, dal greco sst cioè "contrazione" derivazione di sst ossia "restringere, contrarre". Parole derivate extrasistolico Varianti estrasistole Altre Definizioni con extrasistole; battito; altera; ritmo; cardiaco; Irregolarità del battito cardiaco; Battito di sveglia; Il peccato della persona altera; Lo altera il mendace; Il liquore che sconvolge il ritmo; Un ritmo simile al reggae; Quello cardiaco è la frequenza delle pulsazioni; Cerca altre soluzioni cruciverba

