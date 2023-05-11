Cariche d inchiostro per stampanti

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Cariche d inchiostro per stampanti' è 'Cartucce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A R T U C C E

Perchè la soluzione è Cartucce? Le cartucce sono contenitori di inchiostro usati nelle stampanti per creare immagini e testi su carta. Sono fondamentali per ottenere stampe di qualità, permettendo di trasformare file digitali in documenti tangibili. La loro funzione è essenziale in ogni processo di stampa domestico o professionale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Cariche d inchiostro per stampanti

Cariche d inchiostro per stampanti Risposta: CARTUCCE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C T C E

Inizia con: C

C Finisce con: E

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Cariche d inchiostro per stampanti: risposta da 8 lettere

In presenza della definizione "Cariche d inchiostro per stampanti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Cartucce. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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