Cariche d inchiostro per stampanti

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Cariche d inchiostro per stampanti' è 'Cartucce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CARTUCCE

Perchè la soluzione è Cartucce? Le cartucce sono contenitori di inchiostro usati nelle stampanti per creare immagini e testi su carta. Sono fondamentali per ottenere stampe di qualità, permettendo di trasformare file digitali in documenti tangibili. La loro funzione è essenziale in ogni processo di stampa domestico o professionale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Cariche d inchiostro per stampanti
  • Risposta: CARTUCCE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CTCE
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E
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Cariche d inchiostro per stampanti: risposta da 8 lettere

In presenza della definizione "Cariche d inchiostro per stampanti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Cartucce. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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