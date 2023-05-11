Cariche d inchiostro per stampanti
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Cariche d inchiostro per stampanti' è 'Cartucce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Cartucce? Le cartucce sono contenitori di inchiostro usati nelle stampanti per creare immagini e testi su carta. Sono fondamentali per ottenere stampe di qualità, permettendo di trasformare file digitali in documenti tangibili. La loro funzione è essenziale in ogni processo di stampa domestico o professionale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Cariche d inchiostro per stampanti
- Risposta: CARTUCCE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CTCE
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Cariche d inchiostro per stampanti: risposta da 8 lettere
In presenza della definizione "Cariche d inchiostro per stampanti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Cartucce. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.