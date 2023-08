Contiene l inchiostro per le stampanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contiene l inchiostro per le stampanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CARTUCCIA

Significato/Curiosita : Contiene l inchiostro per le stampanti

Dell'oggetto originale. esistono anche stampanti 3d in grado di utilizzare materiali additivi. questo tipo di stampanti contribuiscono favorevolmente all'ecologia... Il suo antico uso. tale cartuccia era usata nelle armi da fuoco militari a carica frontale o avancarica: la base della cartuccia veniva tolta dal soldato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

