La capitale della Giordania

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La capitale della Giordania' è 'Amman'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

AMMAN

Perchè la soluzione è Amman? Amman è una città vivace e ricca di storia, situata nel cuore della Giordania. Con le sue strade animate e i quartieri pieni di vita, rappresenta il centro culturale e amministrativo del paese, accogliendo visitatori e residenti in un’atmosfera unica e affascinante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La capitale della Giordania
  • Risposta: AMMAN
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    AMN
  • Inizia con: A
  • Finisce con: N
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Amman'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

La capitale della Giordania: risposta da 5 lettere

Se la definizione "La capitale della Giordania" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Amman. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'capitale'

Cruciverba con 'giordania'