La capitale della Giordania
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La capitale della Giordania' è 'Amman'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Amman? Amman è una città vivace e ricca di storia, situata nel cuore della Giordania. Con le sue strade animate e i quartieri pieni di vita, rappresenta il centro culturale e amministrativo del paese, accogliendo visitatori e residenti in un’atmosfera unica e affascinante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La capitale della Giordania
- Risposta: AMMAN
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: AMN
- Inizia con: A
- Finisce con: N
La capitale della Giordania: risposta da 5 lettere
Se la definizione "La capitale della Giordania" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Amman. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.