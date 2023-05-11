La capitale della Giordania

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La capitale della Giordania' è 'Amman'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A M M A N

Perchè la soluzione è Amman? Amman è una città vivace e ricca di storia, situata nel cuore della Giordania. Con le sue strade animate e i quartieri pieni di vita, rappresenta il centro culturale e amministrativo del paese, accogliendo visitatori e residenti in un’atmosfera unica e affascinante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La capitale della Giordania

La capitale della Giordania Risposta: AMMAN

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: A M N

Inizia con: A

A Finisce con: N

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La capitale della Giordania: risposta da 5 lettere

Se la definizione "La capitale della Giordania" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Amman. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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