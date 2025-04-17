È la capitale della Giordania

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È la capitale della Giordania' è 'Amman'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMMAN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È la capitale della Giordania" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È la capitale della Giordania". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Amman? Amman è una città ricca di storia e cultura, situata nel cuore della Giordania. Rappresenta il centro politico e amministrativo del paese, con un importante patrimonio archeologico e modernità. La sua posizione strategica la rende un punto di riferimento per i visitatori e i residenti. Con i suoi monumenti e il suo vibrante stile di vita, Amman riflette l'anima e l'identità della nazione.

In presenza della definizione "È la capitale della Giordania", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È la capitale della Giordania" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Amman:

A Ancona M Milano M Milano A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È la capitale della Giordania" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

