Capaci di rapidi spostamenti
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Capaci di rapidi spostamenti' è 'Veloci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Veloci? Le auto veloci sono perfette per chi cerca di spostarsi rapidamente da un luogo all’altro. La loro potenza permette di raggiungere alte velocità in breve tempo, rendendo i viaggi più efficienti e meno lunghi. Sono spesso preferite da chi apprezza la velocità e l’adrenalina. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Capaci di rapidi spostamenti
- Risposta: VELOCI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: VLI
- Inizia con: V
- Finisce con: I
Capaci di rapidi spostamenti: risposta da 6 lettere
La soluzione associata alla definizione "Capaci di rapidi spostamenti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Veloci. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.