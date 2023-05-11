Capaci di rapidi spostamenti

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Capaci di rapidi spostamenti' è 'Veloci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

VELOCI

Perchè la soluzione è Veloci? Le auto veloci sono perfette per chi cerca di spostarsi rapidamente da un luogo all’altro. La loro potenza permette di raggiungere alte velocità in breve tempo, rendendo i viaggi più efficienti e meno lunghi. Sono spesso preferite da chi apprezza la velocità e l’adrenalina. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Capaci di rapidi spostamenti
  • Risposta: VELOCI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    VLI
  • Inizia con: V
  • Finisce con: I
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Capaci di rapidi spostamenti: risposta da 6 lettere

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