La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Capaci di tenere ben lontana l elettricità' è 'Isolanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISOLANTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Capaci di tenere ben lontana l elettricità" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Capaci di tenere ben lontana l elettricità". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Isolanti? Gli isolanti sono materiali che, grazie alle loro proprietà, impediscono il passaggio di corrente elettrica. Sono fondamentali per proteggere le persone dai rischi di scosse e per mantenere la sicurezza negli impianti elettrici. Utilizzati in cavi, prese e apparecchiature, contribuiscono a evitare cortocircuiti e incendi. La loro capacità di bloccare il flusso di elettricità permette di mantenere l'ambiente sicuro e funzionale. In ogni settore, la qualità degli isolanti è determinante per la protezione e l'efficienza degli impianti.

La soluzione associata alla definizione "Capaci di tenere ben lontana l elettricità" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Capaci di tenere ben lontana l elettricità" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Isolanti:

I Imola S Savona O Otranto L Livorno A Ancona N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Capaci di tenere ben lontana l elettricità" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Impediscono i contatti elettriciNon conducono l elettricitàRendono una stanza impermeabile a rumori esterniTenere ben nascostoBen conosciuto da tuttiIl Ben che è il più alto monte della Gran BretagnaÈ ben più di una raritàÈ sonoro se è ben assestato