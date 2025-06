Difficili da prendere nei cruciverba: la soluzione è Veloci

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Difficili da prendere' è 'Veloci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VELOCI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Veloci: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Veloci? Veloce indica qualcosa che si muove o si svolge in breve tempo, senza ritardi. È un termine che descrive rapidità, agilità e prontezza. Quando si dice che qualcosa è difficile da prendere, come una decisione o un'idea, potrebbe richiedere attenzione e riflessione, ma la soluzione può arrivare con un gesto deciso e rapido. La velocità aiuta a superare gli ostacoli con facilità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Possono essere difficili da prendereBevande digestive che si possono prendere anche al barPrendere note falseSono più difficili se a piè pariLo consulta chi deve prendere il treno

