Capaci di ogni mascalzonata

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Capaci di ogni mascalzonata' è 'Infami'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INFAMI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Capaci di ogni mascalzonata" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Capaci di ogni mascalzonata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Infami? Gli individui che compiono azioni disoneste e senza scrupoli sono considerati infami, poiché dimostrano di essere capaci di ogni sorta di cattiveria e tradimento. La loro mancanza di morale e integrità li rende temuti e ripudiati dalla società, poiché non rispettano i valori fondamentali dell'onestà e della giustizia. Queste persone si distinguono per la loro abilità nel tramare inganni e nel compiere malefatte senza alcun rimorso.

Se la definizione "Capaci di ogni mascalzonata" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Capaci di ogni mascalzonata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Infami:

I Imola N Napoli F Firenze A Ancona M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Capaci di ogni mascalzonata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

