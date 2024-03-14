Era covo del brigantaggio calabrese

Home / Soluzioni Cruciverba / Era covo del brigantaggio calabrese

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Era covo del brigantaggio calabrese' è 'Sila'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SILA

Perché la soluzione è Sila? La Sila è una vasta regione montuosa situata in Calabria, nota per le sue aree boschive e i paesaggi incontaminati. Durante il XIX secolo, questa zona divenne un rifugio per i briganti calabresi, che vi trovarono un ambiente ideale per nascondersi e organizzare le proprie attività illegali. La Sila, con le sue foreste fitte e le montagne imponenti, rappresentava un vero e proprio covo per questi malviventi, che sfruttavano l'isolamento per sfuggire alle forze dell'ordine.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Era covo del brigantaggio calabrese". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Era covo del brigantaggio calabrese nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Sila

Se la definizione "Era covo del brigantaggio calabrese" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Era covo del brigantaggio calabrese" conferma che la soluzione 'Sila' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Sila

S Savona I Imola L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Era covo del brigantaggio calabrese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sila' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Boscosa regione calabreseIl vasto altopiano calabroAltopiano calabreseLa zona che era covo del brigantaggio calabreseLo boscosa regione che fu covo del brigantaggio calabreseLago asiatico che era ricco di salmoniAnticamente era rostrataLo era Guido Gozzano