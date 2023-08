Albero dai rami spinosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Albero dai rami spinosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ACACIA

Significato/Curiosità : Albero dai rami spinosi

L'acacia è un albero noto per i suoi rami spinosi e la sua presenza è iconica nelle regioni aride e semi-aride. I rami spinosi agiscono come adattamenti difensivi contro gli erbivori, proteggendo la pianta dalle minacce ambientali. Conosciuta per la sua resilienza, l'acacia è un simbolo di sopravvivenza in ambienti difficili. Tuttavia, nonostante la sua apparenza difensiva, molte specie di acacia sono fonte di risorse essenziali per la vita selvatica e umana, come cibo per animali e materiali da costruzione. L'acacia incarna l'interconnessione tra la natura e l'adattabilità che caratterizza gli ecosistemi più severi.

Altre risposte alla domanda : Albero dai rami spinosi : albero; rami; spinosi; L albero che piange; Sulle navi stava sull albero più alto; Un cavo fissato all albero della barca; Agrume dell albero citrus paradisi; Le parti dell albero che sono sotto terra; Ogni nipotino ne vorrebbe quattro ma non sono i doni sotto l albero di Natale; Introdotto in vena trami te ago; Ottenere trami te ricatti e minacce; La città egiziana con le pirami di di Giza; Svuotata dei liquidi trami te sistemi di deflusso; Città del perugino nota per le sue cerami che; Così sono detti certi gruppi parami litari; spinosi aculeati; Alberi delle savane dai rami spinosi ; Cespugli spinosi ; I suoi rami sono spinosi ; Groviglio d arbusti spinosi e rami secchi;

Cerca altre Definizioni