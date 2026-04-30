Animali molto spinosi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Animali molto spinosi' è 'Istrici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISTRICI

Perché la soluzione è Istrici? Gli istrici sono animali molto spinosi caratterizzati da un corpo ricoperto di lunghe spine robuste e appuntite. Queste spine fungono da difesa naturale contro i predatori e si confondono facilmente con l'ambiente circostante, facilitando la loro fuga. La loro presenza indica spesso ambienti boschivi o zone selvagge dove si mimetizzano tra la vegetazione. La loro alimentazione si basa principalmente su radici, foglie e piccoli frutti, adattandosi alle risorse disponibili nel loro habitat naturale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Animali molto spinosi". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Animali molto spinosi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Istrici

La definizione "Animali molto spinosi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Animali molto spinosi" conferma che la soluzione 'Istrici' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Istrici

I Imola S Savona T Torino R Roma I Imola C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Animali molto spinosi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Istrici' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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