Abitano il capoluogo sardo

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Abitano il capoluogo sardo' è 'Cagliaritani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A G L I A R I T A N I

Perchè la soluzione è Cagliaritani? I Cagliaritani sono le persone che vivono nel cuore della Sardegna, nella sua città principale. La loro vita si svolge tra vicoli antichi e modernità, mantenendo vive tradizioni e cultura. Sono parte integrante di un luogo ricco di storia e di emozioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Abitano il capoluogo sardo

Abitano il capoluogo sardo Risposta: CAGLIARITANI

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Vocali: 6

6 Consonanti: 6

6 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: C I T I

Inizia con: C

C Finisce con: I

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Abitano il capoluogo sardo: risposta da 12 lettere

Quando la definizione "Abitano il capoluogo sardo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Cagliaritani. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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