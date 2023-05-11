Abitano il capoluogo sardo
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Perchè la soluzione è Cagliaritani? I Cagliaritani sono le persone che vivono nel cuore della Sardegna, nella sua città principale. La loro vita si svolge tra vicoli antichi e modernità, mantenendo vive tradizioni e cultura. Sono parte integrante di un luogo ricco di storia e di emozioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Abitano il capoluogo sardo
- Risposta: CAGLIARITANI
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Vocali: 6
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CITI
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Abitano il capoluogo sardo: risposta da 12 lettere
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