Abitano il capoluogo sardo

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Abitano il capoluogo sardo' è 'Cagliaritani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CAGLIARITANI

Perchè la soluzione è Cagliaritani? I Cagliaritani sono le persone che vivono nel cuore della Sardegna, nella sua città principale. La loro vita si svolge tra vicoli antichi e modernità, mantenendo vive tradizioni e cultura. Sono parte integrante di un luogo ricco di storia e di emozioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Abitano il capoluogo sardo
  • Risposta: CAGLIARITANI
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Vocali: 6
  • Consonanti: 6
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    CITI
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I
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Abitano il capoluogo sardo: risposta da 12 lettere

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