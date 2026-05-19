Il capoluogo situato al centro della Sicilia
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il capoluogo situato al centro della Sicilia' è 'Enna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ENNA
Perché la soluzione è Enna? Enna è il capoluogo situato nel cuore della Sicilia, conosciuto per la sua posizione strategica e il suo patrimonio culturale. Questa città, spesso chiamata anche
Il capoluogo situato al centro della Sicilia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Enna
Quando la definizione "Il capoluogo situato al centro della Sicilia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Enna'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il capoluogo situato al centro della Sicilia
- Risposta: ENNA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: E___
- Inizia con: E
- Finisce con: A
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Enna' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il capoluogo situato al centro della Sicilia". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La provincia posta al centro della Sicilia Capoluogo al centro della Valtellina (sigla) È al centro dei quotidiani Non fa che girare attorno al centro Si dirigono al centro
Altre definizioni collegate
Con capoluogo: Il suo capoluogo è Saragozza
Con situato: L arcipelago situato al largo delle coste del Cile con l isola Robinson Crusoe
Con centro: Importante centro etrusco presso Viterbo