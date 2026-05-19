Il capoluogo situato al centro della Sicilia

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il capoluogo situato al centro della Sicilia' è 'Enna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ENNA

Perché la soluzione è Enna? Enna è il capoluogo situato nel cuore della Sicilia, conosciuto per la sua posizione strategica e il suo patrimonio culturale. Questa città, spesso chiamata anche

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Il capoluogo situato al centro della Sicilia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Enna

Quando la definizione "Il capoluogo situato al centro della Sicilia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Enna'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il capoluogo situato al centro della Sicilia

Il capoluogo situato al centro della Sicilia Risposta: ENNA

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: E___

E___ Inizia con: E

E Finisce con: A

Le 4 lettere della soluzione

E Empoli N Napoli N Napoli A Ancona

La soluzione 'Enna' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il capoluogo situato al centro della Sicilia". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.