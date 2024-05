La Soluzione ♚ Abitano un nostro capoluogo di regione francofono La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : AOSTANI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. AOSTANI

Significato della soluzione per: Abitano un nostro capoluogo di regione francofono Aosta (pronuncia Aòsta, AFI: /a'sta/; in francese Aoste, AFI: /st/; Aoûta in arpitano sopradialettale; Oûta o Veulla in patois valdostano standard, Ohta nella variante della bassa valle; Augschtal in walser) è un comune italiano di 33 176 abitanti, capoluogo della regione autonoma Valle d'Aosta.

Altre Definizioni con aostani; abitano; nostro; capoluogo; regione; francofono;