Un capoluogo ligure

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un capoluogo ligure' è 'Savona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAVONA

Perchè la soluzione è Savona? Savona è una città portuale situata sulla costa ligure, famosa per il suo porto e il centro storico. Offre un mix di tradizione e modernità, con spiagge e monumenti storici che attirano visitatori e residenti. La sua posizione la rende un punto di riferimento nella regione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un capoluogo ligure nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Savona

Quando la definizione "Un capoluogo ligure" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Savona'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un capoluogo ligure

Un capoluogo ligure Risposta: SAVONA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: S_____

S_____ Inizia con: S

S Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

S Savona A Ancona V Venezia O Otranto N Napoli A Ancona

La soluzione 'Savona' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un capoluogo ligure". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.