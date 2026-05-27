Un capoluogo ligure
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SOLUZIONE: SAVONA
Perchè la soluzione è Savona? Savona è una città portuale situata sulla costa ligure, famosa per il suo porto e il centro storico. Offre un mix di tradizione e modernità, con spiagge e monumenti storici che attirano visitatori e residenti. La sua posizione la rende un punto di riferimento nella regione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un capoluogo ligure nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Savona
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un capoluogo ligure
- Risposta: SAVONA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: S_____
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Savona' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un capoluogo ligure". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: È in casa nel capoluogo ligure Il capoluogo ligure Un capoluogo di provincia ligure di ponente Ha per capoluogo Bourg en Bresse Il legume per preparare la farinata ligure
Altre definizioni collegate
Con capoluogo: Il capoluogo situato al centro della Sicilia
Con ligure: Classico primo piatto ligure