Sinner-Medvedev agli Internazionali di Roma, vip al Centrale tra Ferragni e Laila Hasanovic

Sinner sfida Medvedev a Roma e sugli spalti arrivano Ferragni, Laila Hasanovic e tanti vip. Al Foro Italico il match viene sospeso per pioggia nel terzo set mentre il Centrale si riempie di volti noti tra sport, musica e spettacolo.

Il Centrale del Foro Italico si è riempito di volti noti per la semifinale degli Internazionali d’Italia 2026 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. La sfida, iniziata con il netto 6-2 del tennista azzurro e proseguita con il 7-5 del russo nel secondo set, è stata interrotta dalla pioggia durante il parziale decisivo.

Tra gli spettatori più osservati c’era Laila Hasanovic, arrivata a Roma nel momento più importante del torneo. La modella ha seguito l’incontro seduta accanto a Mark Sinner, fratello del numero uno italiano.

Nel pomeriggio del Foro Italico si è vista anche Chiara Ferragni, presente per assistere alla semifinale persa da Luciano Darderi contro Casper Ruud. Sugli spalti non mancavano altri personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo.

Ad assistere alla partita c’erano il portiere della Lazio Ivan Provedel con la compagna Ludovica Martino, oltre all’ex campione Boris Becker, seduto nelle prime file del Centrale.

Presenza istituzionale anche per il ministro della Difesa Guido Crosetto e per il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Tra gli ospiti comparso inoltre il cantante Nek.

Come accaduto per tutta la durata del torneo romano, in tribuna erano presenti anche Hanspeter e Siglinde Sinner. La madre del tennista altoatesino ha lasciato il Centrale durante il secondo set, replicando quanto già successo nella scorsa edizione del torneo per la tensione accumulata durante il match.