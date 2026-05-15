Internazionali di Roma, pioggia minaccia la semifinale tra Sinner e Medvedev

Sinner rischia il rinvio agli Internazionali d’Italia per la pioggia prevista su Roma, con temporali attesi tra pomeriggio e sera. Il match contro Medvedev potrebbe slittare a domani se il maltempo dovesse fermare il programma sul Centrale.

Il maltempo previsto su Roma potrebbe cambiare il programma delle semifinali degli Internazionali d’Italia. Oggi, venerdì 15 maggio, Jannik Sinner dovrebbe affrontare Daniil Medvedev nella sessione serale del Centrale, ma le condizioni meteo rischiano di complicare l’organizzazione del torneo.

Le prime precipitazioni sono attese tra le 14 e le 16, proprio nelle ore che precedono la semifinale tra Luciano Darderi e Casper Ruud, fissata per le 15.30. Un eventuale ritardo della sfida pomeridiana avrebbe conseguenze anche sul resto del calendario della giornata.

Secondo le previsioni, una nuova ondata di pioggia più intensa dovrebbe arrivare sulla Capitale intorno alle 19, fascia oraria in cui è previsto l’ingresso in campo di Jannik Sinner. Se il maltempo dovesse protrarsi per tutta la serata, gli organizzatori potrebbero decidere di rinviare la semifinale contro Medvedev a domani.

Nei giorni scorsi il numero uno azzurro aveva già parlato degli orari troppo tardivi degli incontri. Dopo il successo contro Rublev, Sinner aveva spiegato di non gradire le partite concluse a notte fonda, ricordando quanto sia complicato recuperare energie tra trattamenti, conferenze stampa e tempi di rientro in hotel.

Il tennista altoatesino aveva anche citato la lunga sfida disputata da Darderi nei quarti di finale, terminata oltre l’una di notte. Pur ringraziando il pubblico rimasto sugli spalti fino a tardi, Sinner aveva ammesso che scendere in campo in orari così avanzati rende più difficile esprimere il proprio miglior tennis.