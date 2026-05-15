Sinner-Medvedev a Roma, orario della semifinale e dove vedere il match in tv

Sinner affronta Medvedev nella semifinale degli Internazionali d’Italia dopo il successo su Rublev. Il match del Foro Italico si gioca venerdì 15 maggio alle 19, con diretta anche in chiaro su Tv8.

Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d’Italia 2026 per giocarsi l’accesso alla finale del Masters 1000 di Roma. Venerdì 15 maggio il tennista altoatesino sfiderà Daniil Medvedev sul Centrale del Foro Italico, con inizio fissato alle ore 19.

L’azzurro arriva alla semifinale dopo il successo nei quarti contro Andrej Rublev, battuto al termine di una prova solida che gli ha permesso di raggiungere per il secondo anno consecutivo il penultimo atto del torneo romano. Nel suo percorso Sinner aveva già superato Ofner all’esordio, poi Popyrin e Pellegrino nel derby italiano degli ottavi.

Dall’altra parte della rete ci sarà Daniil Medvedev, che a Roma ha eliminato Machac, Llamas Ruiz, Tirante e Landaluce. Proprio contro lo spagnolo, il russo ha conquistato la qualificazione in una partita lunga e combattuta chiusa al terzo set.

Quello tra Sinner e Medvedev sarà il diciassettesimo confronto diretto tra i due. Il bilancio premia il tennista italiano, avanti 9-7 nei precedenti. L’ultimo incrocio risale alla finale di Indian Wells, dove Sinner si impose in due set entrambi decisi al tie-break.

La semifinale degli Internazionali d’Italia sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e anche in chiaro su Tv8. La sfida sarà disponibile inoltre in streaming tramite Sky Go, NOW e sulla piattaforma online di Tv8.