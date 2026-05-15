Sinner incontra Paolo Maldini a Roma, il retroscena sulla mamma dopo la vittoria con Rublev

Sinner scherza con Paolo Maldini dopo la vittoria a Roma e racconta il rito della madre durante le partite. Dopo il successo contro Rublev, il tennista azzurro si è fermato a parlare con l’ex capitano del Milan al Foro Italico.

Jannik Sinner continua il suo percorso agli Internazionali d’Italia e, dopo il successo nei quarti di finale contro Andrey Rublev, si è concesso qualche minuto di relax insieme a Paolo Maldini. L’ex capitano del Milan ha seguito il match dal Centrale del Foro Italico e, al termine della partita, ha raggiunto il numero uno azzurro nell’area riservata ai giocatori.

I due hanno scambiato alcune battute davanti alle telecamere, parlando soprattutto di sport e grandi finali. Sinner ha chiesto a Maldini un parere sulla prossima finale di Champions League, ricevendo una risposta legata all’equilibrio delle gare secche. L’ex dirigente rossonero ha spiegato che in una finale non sempre prevale la squadra più forte e che anche una formazione organizzata e compatta può mettere in difficoltà avversari superiori sulla carta.

Da lì il discorso si è spostato sul tennis. Sinner ha paragonato le finali calcistiche alle sfide più importanti del circuito, sottolineando come nei tornei Slam, giocati al meglio dei cinque set, aumentino le possibilità che emerga il giocatore più forte grazie alla durata dell’incontro.

Durante la conversazione è arrivato anche un momento più leggero. Il tennista altoatesino ha raccontato a Maldini il comportamento della madre durante le sue partite. «Quando vede che il match è tranquillo resta a guardare, altrimenti se ne va perché si stressa troppo», ha detto sorridendo.

Sinner ha poi spiegato come gestisce mentalmente le pause durante gli incontri. Nei cambi di campo, ha raccontato, preferisce osservare ciò che lo circonda per staccare per qualche istante dalla tensione della partita. Un modo per liberare la mente prima di tornare immediatamente concentrato sul gioco appena riprende lo scambio.