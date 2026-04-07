Jannik Sinner e Laila Hasanovic insieme a Monaco... nessuna crisi tra i due

Jannik Sinner è riapparso con Laila Hasanovic a Monaco dopo settimane di distanza per i suoi impegni sportivi, smentendo le voci di crisi. I due sono stati visti insieme all’uscita di un evento prima di allontanarsi in auto.

Jannik Sinner e Laila Hasanovic sono tornati a farsi vedere fianco a fianco a Monaco, mettendo a tacere le indiscrezioni su una possibile rottura. L’assenza prolungata del tennista, impegnato tra Australia e Stati Uniti, aveva alimentato dubbi sulla solidità della relazione.

Il loro incontro è avvenuto nei giorni scorsi a Monte-Carlo, città in cui il numero due del ranking mondiale risiede. Alcuni presenti li hanno notati all’uscita di un evento, dove si sono fermati per qualche foto prima di lasciare il luogo insieme.

Leggi anche: Sinner a Doha con Laila Hasanovic, presenza che smentisce la crisi

Accanto a loro c’era anche Alex Vittur, storico manager e figura di riferimento nella carriera di Sinner. Dopo pochi minuti, il tennista e la compagna si sono allontanati a bordo della sua Porsche 911 Carrera GTS, modello recente che supera i 200mila euro con gli optional.

L’auto si aggiunge a una collezione già importante, che comprende tra le altre una Ferrari 812 Competizione e un’Audi RS6 elaborata da ABT. Un dettaglio che conferma il gusto per le vetture sportive del campione altoatesino.

La relazione tra Sinner e la modella danese prosegue da circa un anno. Alla fine del 2025 il tennista l’ha presentata alla famiglia durante le Finals di Torino, dove la giovane era seduta accanto alla madre Siglinde. Da allora la coppia mantiene un profilo discreto, evitando esposizioni sui social.