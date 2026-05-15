Giro d'Italia, Vingegaard trionfa sul Blockhaus e si avvicina a Eulalio in classifica

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Jonas Vingegaard conquista il Blockhaus dopo un attacco nel finale e accorcia in classifica al Giro d’Italia. Il danese ha vinto la settima tappa da Formia dopo 244 chilometri, mentre Afonso Eulalio ha difeso la maglia rosa con oltre tre minuti di vantaggio.

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Jonas Vingegaard firma la settima tappa del Giro d’Italia al termine della lunga frazione da Formia al Blockhaus. Il corridore danese della Visma Lease a Bike ha tagliato il traguardo in solitaria dopo 244 chilometri, staccando gli avversari sull’ultima salita di giornata. Alle sue spalle ha chiuso l’austriaco Felix Gall della Decathlon Cma Cgm, arrivato con 13 secondi di ritardo. Più distanti Jay Hindley della Red Bull Bora Hansgrohe, terzo a 1’02”, e Giulio Pellizzari, quarto a 1’05”. Il marchigiano resta tra i migliori italiani della classifica generale. Nonostante la vittoria di tappa di Vingegaard, il portoghese Afonso Eulalio conserva la maglia rosa grazie al margine accumulato nelle prime giornate. Il leader della Bahrain Victorious mantiene 3’17” sul danese e 3’34” su Gall. Nella graduatoria generale Hindley occupa la quarta posizione con un ritardo di 4’25”, seguito da Pellizzari a 4’28”. Più indietro Ben O’Connor, staccato di 4’32”, e Giulio Ciccone, settimo a 4’57”. Domani il Giro d’Italia proseguirà con l’ottava tappa, la Chieti-Fermo di 156 chilometri, su un percorso adatto agli attaccanti e ricco di saliscendi.

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