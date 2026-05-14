Giro d'Italia 2026, sesta tappa da Paestum a Napoli con finale per velocisti sul lungomare

Il Giro d’Italia riparte da Paestum con la sesta tappa verso Napoli dopo la conquista della maglia rosa da parte del portoghese Afonso Eulalio. Il percorso di 142 chilometri favorisce i velocisti con un solo Gpm previsto a Cava de’ Tirreni.

La sesta frazione del Giro d’Italia 2026 si corre oggi, giovedì 14 maggio, lungo i 142 chilometri che collegano Paestum a Napoli. Dopo la giornata precedente che ha consegnato la maglia rosa al portoghese Afonso Eulalio, il gruppo affronta una tappa considerata favorevole ai velocisti e destinata con ogni probabilità a chiudersi in volata.

Il tracciato propone una prima parte pianeggiante lungo la costa tirrenica fino a Salerno. L’unica vera difficoltà altimetrica arriva con la salita verso Cava de’ Tirreni, classificata come Gran premio della montagna, prima dell’ingresso nella zona vesuviana. Superato Nola, i corridori affronteranno circa 70 chilometri quasi interamente urbani attraversando diversi centri abitati senza interruzioni significative.

Negli ultimi chilometri la corsa entrerà nel traffico cittadino di Napoli dopo un tratto di circa 20 chilometri in superstrada. Il finale è disegnato su carreggiate ampie e asfaltate, con gli ultimi tre chilometri completamente rettilinei nella zona del porto. A 650 metri dall’arrivo una curva a sinistra porta su via Acton, caratterizzata da una leggera salita al 4% e dal fondo in basolato. Poco dopo, due curve a destra introducono al rettilineo conclusivo su pavé largo otto metri.

La partenza ufficiale della tappa è fissata alle 12.20, mentre l’arrivo è previsto attorno alle 17 salvo variazioni dovute all’andamento della corsa. La diretta televisiva sarà trasmessa in chiaro sui canali Rai e su Eurosport. Per lo streaming saranno disponibili RaiPlay, Hbo Max, Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels.