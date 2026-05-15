Giro d'Italia 2026, settima tappa da Formia a Blockhaus con arrivo in salita e 245 km

Anna Spiotta | 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giro d'Italia affronta oggi la tappa più lunga dell’edizione 2026 con 245 chilometri da Formia a Blockhaus. I corridori troveranno due salite decisive e un finale durissimo con pendenze fino al 14%.

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Giro d'Italia 2026, settima tappa da Formia a Blockhaus con arrivo in salita e 245 km
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Il Giro d'Italia 2026 entra nel vivo oggi, venerdì 15 maggio, con la settima frazione della Corsa rosa. La tappa parte da Formia e si conclude a Blockhaus dopo 245 chilometri, la distanza più lunga prevista in questa edizione.

La prima parte del percorso attraversa il litorale del Basso Lazio passando per Sperlonga e Gaeta, prima del ritorno verso Formia e della risalita in direzione dell’entroterra. Dopo il passaggio da Venafro, i corridori affronteranno la strada veloce che conduce verso Rionero Sannitico e Castel di Sangro.

La corsa inizierà a cambiare volto con il primo Gran Premio della Montagna a Roccaraso. Successivamente il gruppo supererà il Passo di San Leonardo, affrontando poi una lunga discesa fino a Roccamorice, punto in cui inizierà la salita conclusiva verso Blockhaus.

Gli ultimi 13 chilometri saranno interamente in ascesa su carreggiata stretta e ricca di tornanti. Per circa 10 chilometri la pendenza resterà stabilmente oltre il 9%, con tratti che raggiungeranno il 14%. Poco prima del traguardo è prevista una breve contropendenza, seguita da un rettilineo finale di 200 metri con inclinazione attorno all’8%.

La partenza ufficiale della settima tappa è fissata alle 10.45, mentre l’arrivo è previsto tra le 16.50 e le 17.33, in base alla velocità media della corsa.

La diretta televisiva sarà trasmessa in chiaro sui canali Rai e su Eurosport. La gara sarà disponibile anche in streaming attraverso RaiPlay, Hbo Max, DAZN, Discovery+ e Prime Video Channels.
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