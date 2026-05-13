Giro d'Italia, Igor Arrieta vince a Potenza ed Eulalio conquista la maglia rosa

Igor Arrieta ha vinto la quinta tappa del Giro d’Italia dopo una fuga decisiva verso Potenza, battendo Afonso Eulalio nella volata finale.

Igor Arrieta si è imposto nella quinta tappa del Giro d’Italia, disputata mercoledì 13 maggio lungo i 203 chilometri tra Praia a Mare e Potenza.

Il corridore spagnolo della UAE Team Emirates XRG ha chiuso la frazione davanti al portoghese Afonso Eulalio della Bahrain Victorious, suo compagno di fuga, battuto in una volata a due e arrivato con due secondi di ritardo.

Alle loro spalle ha completato il podio di giornata l’uruguayano Guillermo Thomas Silva dell’Astana, giunto al traguardo con un distacco di 51 secondi.

La tappa ha cambiato anche la classifica generale. Afonso Eulalio ha indossato la maglia rosa e ora guida il Giro con 2 minuti e 51 secondi di vantaggio su Arrieta.

Giovedì è in programma la sesta frazione, pensata per i velocisti, con partenza da Paestum e arrivo a Napoli dopo 141 chilometri.