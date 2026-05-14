Giro d'Italia 2026, Davide Ballerini vince a Napoli nella sesta tappa segnata da una caduta

Davide Ballerini conquista la sesta tappa del Giro d’Italia 2026 con una volata a Napoli dopo 141 chilometri da Paestum. Il corridore dell’Astana firma il primo successo italiano in questa edizione, segnata anche da una caduta nel finale.

Davide Ballerini ha conquistato la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, imponendosi allo sprint sul traguardo di Napoli dopo 141 chilometri partiti da Paestum. Il corridore dell’Astana ha regalato così all’Italia il primo successo in questa edizione della corsa rosa.

Nel finale veloce lungo il lungomare partenopeo, Ballerini ha avuto la meglio sul belga Jasper Stuyven della Soudal Quick-Step e sul francese Paul Magnier, compagno di squadra di Stuyven, chiudendo una volata combattuta dopo una giornata controllata dai team dei velocisti.

Gli ultimi chilometri sono stati però condizionati da una caduta avvenuta in una curva poco prima dell’arrivo. Coinvolti diversi corridori della Unibet Rose Rockets, formazione che aveva lavorato a lungo in testa al gruppo per preparare lo sprint. Tra i ciclisti finiti a terra anche l’olandese Dylan Groenewegen.

In classifica generale resta al comando il portoghese Afonso Eulalio della Bahrain Victorious, che mantiene la maglia rosa con 2 minuti e 51 secondi di vantaggio sullo spagnolo Igor Arrieta della UAE Team Emirates XRG.

Domani il Giro d’Italia affronterà la settima frazione, una delle più attese della prima settimana. La tappa partirà da Formia e si concluderà in salita sul Blockhaus dopo 244 chilometri.