Indian Wells, Paolini batte Tomljanovic e conquista gli ottavi

Jasmine Paolini supera Ajla Tomljanovic a Indian Wells dopo una battaglia di tre set e conquista gli ottavi grazie a un terzo parziale dominato. L’azzurra reagisce dopo il 7-5 subito nel secondo set e chiude 6-1.

Jasmine Paolini prosegue il suo cammino a Indian Wells e stacca il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 californiano. La tennista toscana ha avuto la meglio sull’australiana Ajla Tomljanovic al termine di una sfida combattuta, risolta soltanto al terzo set.

L’inizio è stato equilibrato, con scambi lunghi e diversi game lottati. Paolini è riuscita a trovare il break decisivo nel finale del primo parziale, chiudendo 7-5 e prendendo in mano l’inerzia dell’incontro.

Nel secondo set la situazione si è ribaltata. Tomljanovic ha risposto colpo su colpo e ha sfruttato alcune incertezze dell’azzurra, pareggiando i conti con lo stesso punteggio del primo set. Tutto si è deciso quindi nel terzo set, dove Paolini ha cambiato ritmo e ha preso subito il controllo della partita.

L’ultimo parziale è stato a senso unico. L’italiana ha infilato una serie di game consecutivi e ha chiuso rapidamente 6-1, assicurandosi il passaggio del turno. Agli ottavi affronterà l’australiana Talia Gibson.