Internazionali d'Italia a Roma, Berrettini e Paolini guidano il programma del 6 maggio

Matteo Berrettini debutta agli Internazionali d’Italia contro Popyrin, mentre Jasmine Paolini torna in campo da campionessa in carica. Sul Centrale attesi anche Sonego, Sabalenka e Gauff nella giornata del 6 maggio a Roma.

Terza giornata agli Internazionali d’Italia 2026 con diversi italiani impegnati sui campi del Foro Italico. L’attenzione principale è rivolta a Matteo Berrettini, al debutto nel Masters 1000 di Roma contro Alexei Popyrin, e a Jasmine Paolini, attesa nel torneo femminile dopo il trionfo dello scorso anno.

Sul Campo Centrale il programma prende il via alle 11 con la sfida tra Popyrin e Berrettini. A seguire toccherà a Paolini affrontare la francese Leolia Jeanjean. Nel pomeriggio spazio anche a Coco Gauff contro Tereza Valentova, mentre la sessione serale vedrà protagonista Lorenzo Sonego opposto a Ignacio Buse. In chiusura Aryna Sabalenka sfiderà Barbora Krejcikova.

La BNP Paribas Arena ospiterà invece Mirra Andreeva contro Antonia Ruzic e il derby italiano tra Andrea Pellegrino e Luca Nardi. In programma anche Stefanos Tsitsipas contro Tomas Machac e la sfida tra Belinda Bencic e Bianca Andreescu.

Sulla SuperTennis Arena occhi puntati sul giovane Federico Cinà, impegnato contro Alexander Blockx. Francesco Maestrelli affronterà Roberto Bautista Agut, mentre Denis Shapovalov se la vedrà con Mariano Navone. In campo anche Qinwen Zheng contro Cristina Bucsa.

Il Pietrangeli proporrà diversi incontri equilibrati, tra cui Jelena Ostapenko contro Amanda Anisimova e Alex Michelsen opposto a Sebastian Ofner. Da seguire anche la partita tra Giovanni Mpetshi-Perricard e Jacob Fearnley.

Nel programma degli altri campi spiccano le sfide tra Katerina Siniakova e Anna Kalinskaya sul Campo 13 e quella tra Marin Cilic e Marcos Giron sul Campo 1. Sul Campo 2, invece, Linda Noskova affronterà Anastasia Zakharova.

Il torneo romano attende ancora il debutto di Jannik Sinner, che entrerà in scena direttamente al secondo turno davanti al pubblico di casa.