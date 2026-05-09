Jasmine Paolini-Mertens a Roma, orario del match e dove vedere gli Internazionali d'Italia in tv

Paolini sfida Mertens agli Internazionali d'Italia dopo il successo in rimonta contro Jeanjean. La tennista azzurra cerca l’accesso agli ottavi a Roma contro una rivale avanti nei precedenti.

Jasmine Paolini torna protagonista agli Internazionali d’Italia 2026 con il match valido per il terzo turno del Wta 1000 di Roma. La tennista toscana affronta oggi, sabato 9 maggio, la belga Elise Mertens sul Centrale del Foro Italico.

Paolini arriva all’appuntamento da campionessa in carica del torneo romano. Dopo il bye ottenuto al primo turno, l’azzurra ha esordito battendo in rimonta la francese Leolia Jeanjean, riuscendo a ribaltare una partita complicata e conquistando il passaggio al turno successivo.

Dall’altra parte della rete ci sarà Elise Mertens, che nel precedente incontro ha eliminato l’ungherese Panna Udvardy. Tra le due giocatrici ci sono già stati cinque confronti diretti nel circuito maggiore e il bilancio sorride alla belga, avanti 4-1 nei precedenti.

La sfida tra Paolini e Mertens è inserita nel programma diurno del campo Centrale ed è prevista non prima delle 12.30. Si tratta del secondo incontro in calendario nella giornata romana.

Il match sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky Sport e disponibile anche in chiaro su SuperTennis. Per lo streaming saranno attivi Sky Go, NOW, SuperTenniX e la piattaforma online di SuperTennis.