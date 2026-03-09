Indian Wells, Sinner batte Shapovalov e vola agli ottavi

Jannik Sinner vince contro Denis Shapovalov al Masters 1000 di Indian Wells grazie a una partita solida e senza cali. L’azzurro reagisce subito a un avvio difficile e chiude in due set, conquistando l’accesso agli ottavi di finale.

Jannik Sinner supera Denis Shapovalov nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells e continua la sua corsa nel torneo californiano. Nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 marzo l’azzurro ha chiuso il match con un netto 6-3 6-2 in un’ora e undici minuti, guadagnandosi il posto negli ottavi di finale.

La partita inizia con un piccolo imprevisto. Il canadese strappa subito il servizio a Sinner nel game d’apertura, ma la reazione dell’italiano è immediata. Arriva il controbreak e da quel momento il numero due del ranking ATP prende il controllo degli scambi, gestendo il set fino al 6-3.

Nel secondo parziale l’inerzia resta dalla parte dell’azzurro. Un break nelle fasi iniziali indirizza subito l’incontro. Sinner mantiene ritmo e precisione da fondo campo, mentre Shapovalov fatica a trovare continuità. Un altro break nel settimo gioco chiude di fatto la sfida prima del turno di servizio decisivo.

Con questo successo Sinner entra negli ottavi del torneo. Il prossimo avversario uscirà dal confronto tra Joao Fonseca e Tommy Paul, in programma sul campo centrale nella notte.