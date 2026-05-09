Internazionali di Roma, Paolini fuori contro Mertens dopo tre match point sprecati

Paolini saluta gli Internazionali dopo il ko con Mertens. La tennista azzurra, campionessa uscente a Roma, ha ceduto alla belga in tre set dopo aver sprecato tre match point nel secondo parziale.

Si interrompe al terzo turno il cammino di Jasmine Paolini agli Internazionali d’Italia 2026. La tennista toscana, che dodici mesi fa aveva conquistato il titolo al Foro Italico, è stata eliminata dalla belga Elise Mertens, numero 21 del ranking mondiale, al termine di una sfida durata tre set.

Paolini aveva iniziato bene l’incontro, riuscendo a gestire gli scambi e a imporre il proprio ritmo nel primo set. Un solo break è bastato all’azzurra per prendere vantaggio e chiudere il parziale sul 6-4, contenendo il tentativo di rimonta dell’avversaria.

Nel secondo set la partita è cambiata. Mertens ha alzato l’intensità del suo tennis, spingendo con maggiore continuità e mettendo in difficoltà la numero uno italiana. Nonostante questo, Paolini è arrivata a un passo dalla vittoria, conquistando tre match point consecutivi senza però riuscire a trasformarli.

La belga ha annullato tutte le occasioni e ha trascinato il parziale al tie-break, dove è riuscita a imporsi riportando il match in equilibrio e riaprendo completamente la sfida sul Centrale del Foro Italico.

Nel set decisivo Paolini ha accusato un evidente calo fisico e mentale. Nemmeno il supporto dagli spalti e i consigli di Sara Errani durante il coaching sono bastati per invertire l’inerzia della partita. Mertens ha preso subito il controllo, trovando più volte il break e chiudendo il terzo set 6-2, eliminando così la campionessa in carica del torneo romano.