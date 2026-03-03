Terni, 19enne difende la madre dall'aggressione del padre ubriaco: arrestato 55enne

A Terni un uomo di 55 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie in stato di ebbrezza. Il figlio 19enne si è messo tra i genitori per difendere la madre e i fratelli più piccoli, poi ha chiamato il 112.

Notte di tensione a Terni, dove un ragazzo di 19 anni ha fermato il padre mentre stava aggredendo la moglie. L’uomo, 55 anni, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia dopo l’intervento dei carabinieri.

Tutto è accaduto tra lunedì 2 e martedì 3 marzo. Secondo quanto ricostruito, il 55enne sarebbe rientrato a casa in stato di ebbrezza e avrebbe iniziato a urlare contro la consorte, una donna di 48 anni, arrivando a minacciarla di morte. A quel punto il figlio maggiore si è frapposto tra i due per proteggere la madre e i fratelli minorenni presenti in casa.

La situazione è degenerata rapidamente. L’uomo avrebbe afferrato un ventilatore nel tentativo di colpire la moglie e avrebbe aggredito anche il 19enne. Il giovane è riuscito a chiamare il Numero unico di emergenza 112 chiedendo aiuto.

Quando i militari della sezione radiomobile sono arrivati sul posto, hanno trovato la donna e i tre figli chiusi dentro l’auto parcheggiata fuori dall’abitazione. Si erano rifugiati lì per sfuggire alla furia dell’uomo, che continuava a inveire anche alla presenza dei carabinieri.

Dalle prime verifiche è emerso che non si sarebbe trattato di un episodio isolato. In passato il 55enne, spesso sotto l’effetto dell’alcol, avrebbe già assunto comportamenti violenti nei confronti dei familiari, arrivando in alcune occasioni a minacciare la moglie con coltelli da cucina.

L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.