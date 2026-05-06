Matias Soulé annuncia la paternità, con Milagros Sosa in arrivo il primo figlio a Roma

Matias Soulé diventerà padre dopo l’annuncio sui social insieme a Milagros Sosa, la coppia aspetta un bambino e ha condiviso immagini intime della gravidanza mostrando il pancione e alcuni dettagli legati al futuro arrivo.

Matias Soulé si prepara a diventare padre per la prima volta. L’attaccante della Roma ha condiviso su Instagram la notizia insieme alla compagna Milagros Sosa, pubblicando una serie di scatti che raccontano l’attesa del loro primo figlio.

Nelle immagini, la modella argentina mostra il pancione mentre accanto a lei c’è il calciatore. Con loro anche i due cani di famiglia, spesso presenti nei momenti privati della coppia. Il messaggio che accompagna il post parla di un desiderio coltivato a lungo e dell’attesa per accogliere il bambino con affetto e dedizione.

Attraverso alcuni dettagli, i due hanno lasciato intendere anche il sesso del nascituro. Un cuore azzurro e una maglia in miniatura della Roma con il numero 18, lo stesso indossato da Soulé, suggeriscono che si tratti di un maschio. Accanto, piccole scarpe da calcio e la scritta “Papi” anticipano il nuovo ruolo del giocatore.

Tra gli elementi condivisi emerge anche un possibile nome. Il piccolo potrebbe chiamarsi Bauti, abbreviazione di Bautista, già citato nel messaggio pubblicato sui social.

Per il calciatore argentino, che ha da poco compiuto 23 anni, e per Milagros Sosa si tratta della prima esperienza da genitori. La loro relazione è iniziata nel 2023 e da oltre un anno vivono insieme a Roma, città che è diventata un punto di riferimento sia per la carriera sportiva sia per la vita privata.

All’annuncio hanno reagito numerosi compagni di squadra e amici del mondo del calcio. Tra i messaggi di auguri quelli di Paulo Dybala e Oriana Sabatini, Leandro Paredes, Ángel Di María, Niccolò Pisilli, Artem Dovbyk, Pierluigi Gollini e Mario Hermoso.

Milagros Sosa, modella e influencer argentina, mantiene uno stile di vita piuttosto riservato. Negli ultimi mesi aveva condiviso alcuni momenti con Soulé a Roma, tra cui una serie di foto al Colosseo per celebrare il loro anniversario, segno di un legame sempre più solido.

Ora la coppia si prepara ad accogliere il primo figlio, aprendo una nuova fase della propria vita familiare nella capitale italiana.